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过去5年中东武器进口增长86% 菲越台也大幅增长

2017年02月20日

　　【共同社伦敦2月20日电】瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）20日公布的全球武器交易报告显示，2012至2016年中东各国武器进口量因叙利亚、也门内战、海湾国家与伊朗对立等因素比2007年至2011年增长86%。

　　中东地区，沙特阿拉伯进口量占全世界的8.2%，居第2位，增至2007年至2011年的3.12倍。卡塔尔、阿曼、伊拉克则分别增至3.45倍、7.92倍和2.23倍。

　　亚洲地区，越南武器进口增至3.02倍，菲律宾增至5.26倍，台湾增至约7.47倍。报告指出“南海各国主张海洋权益增加了武器需求”。越南在总体占比从第29位升至第10位。

　　另一方面，美国武器出口居全球第一，占总量的33%。美国2012年至2016年出口比2007年至2011年增加21%，出口目的地47%为中东地区。出口第二的俄罗斯占23%（增长4.7%），第三的中国占6.2%（增长74%）。

　　因出于政治考虑，与市场价格偏差较大的交易较多，SIPRI就交易国家和地区按照数量而不是金额公布所占比率。单年数据变动幅度过大，因此采取了5年数据比较的形式。（完）

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