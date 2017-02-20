话题：群马县联手富士重工吸引其他行业参与自动驾驶开发

群马县联手富士重工吸引其他行业参与自动驾驶开发 1月24日，日本群马县政府在高崎市举行企业交流会，为富士重工和其他行业企业在自动驾驶技术领域的合作牵线搭桥。（共同社）

【共同社2月20日电】关于市场有望扩大的自动驾驶技术开发，日本群马县政府正与富士重工业公司携手促进中小企业加入其中。此番尝试是作为中间人吸引企业投资，欲将之作为提升低迷地区经济活力的“起爆剂”。富士重工的好处是能与以往没有接触的企业展开合作。

同为汽车巨头的铃木公司也在讨论与静冈县滨松市等地方政府展开合作，地方政府与当地企业的合作或将越来越多。

群马县政府1月下旬在高崎市召开企业交流会，在县内拥有工厂的富士重工负责人呼吁热心倾听的参加者展开合作。该负责人称：“竞争对手很多，但若能与大家通力合作的话，应该能做出在全球获得认可的东西。”

富士重工开发了自动刹车等驾驶辅助系统“Eyesight”。其特点是使用了多个车载摄像头，主力车型“翼豹”也搭载了这一系统。

交流会上提出了“物体感应”和“完全自动驾驶（有人）系统开发”等约20个项目的技术需求。交流会在2月底前征集提案，4月起进入单独洽谈阶段。若创意良好但技术层面存在难题，群马县将提供资金补贴等伸出援手。此外还计划举行介绍最新技术动向的研讨会。

富士重工还力争在2020年前后采用也可在高速公路上改变车道的技术。有关未来与诸如保健等其他行业合作方面，该公司也表示“若有可进行共同研究和合作的中小企业，考虑展开洽谈”（公关部门人士语）。

群马县汽车及相关制造业的出货额、加工费等规模总计超过3万亿日元（约合人民币1820亿元）。据该县称，优势是拥有各种技术的企业集中在此，过去开发“Eyesight”系统时，该县还帮助富士重工申请中央政府补贴，双方可谓是多年的合作关系。

群马县新一代产业课课长下山正表示，“自动驾驶技术的开发会在各种领域产生需求。希望那些与汽车没关系的行业也一定要参与进来。”（完）