日本公寓新增供应量连续三年减少

【共同社2月20日电】日本不动产经济研究所20日公布的数据显示，2016年全国公寓新增供应量比上年减少1.4%至76,993套，连续三年减少。主要原因是材料价格和人工费上涨导致公寓价格攀升，三大都市圈的供应量减少。另一方面，北海道和东北地区则坚挺增长。

每套均价下降1.3%至4560万日元（约合人民币元280万元），价格较低地区的供应量增长拉低了均价。

不动产经济研究所就2017年预测将增加2.0%至约7.8万套。预计三大都市圈的新增供应量将回升。

按不同地区来看，首都圈（埼玉、千叶、东京、神奈川）减少11.6%，近畿圈减少1.3%，东海和中京圈也减少2.6%。北陆和山阴地区减少22.0%。

另一方面，北海道增加6.9%，东北地区也增加65.2%，除去首都圈后的关东地区也增加7.6%。中国地区增加64.2%，四国地区增加56.2%，九州增加19.9%。相关负责人分析称：“虽然地方上公寓的施工费用也在攀升，但与首都圈等不一样，金额还没有涨到让消费者放弃的水平。”

按不同开发商来看，供应量最多的是住友不动产，达6034套，连续三年登上全国榜首。（完）