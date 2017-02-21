自公两党拟把退位依据规定写入《皇室典范》附则

【共同社2月20日电】围绕日本天皇退位的法律完善事宜，自民、公明两党20日就作为“仅限当今一代天皇”的特别法，并在《皇室典范》附则中设置依据规定展开了协调。鉴于民进党指出从与规定皇位继承需依据《皇室典范》的《宪法》第二条间的统一性观点出发，特别法存在疑义，此举是顾及了民进党的主张。民进党为实现“永久制度化”要求彻底修改典范，对附则方案持否定性意见，预计找出妥协方案的磋商将面临曲折。众院议长大岛理森当天听取了各党派意见，提及了设置依据规定的方案。

若在《皇室典范》附则等中写入特别法的依据，就会加强先例的含义，为未来天皇退位开辟道路。自公两党认为这将有助于让要求永久制度化的民进党让步。

众参两院的正副议长20日下午在众院议长公邸继续向各党派分别听取了意见。正副议长或将在23日召开会议整理各党的意见，协商今后的安排，打算在3月中旬前后汇总国会的见解。

大岛在听取结束后的记者会上，关于由各党派代表出席的全体会议称“必须适时召开”。

意见听取中，日本维新会指出“讨论退位的永久制度时间不够”，主张把仅限一代的特别法的依据规定写入典范。日本之心党也提出了依据规定方案。

自由党强调“为了天皇制的稳定应当通过修改典范来应对”。社民党也支持修改典范。参院党团的无党派俱乐部、冲绳之风也表达了同样的观点。

上午的意见听取中，自民党为与民进党达成共识而暗示了也有可能在典范中设置依据规定方案的意向。民进党主张修改典范。公明党认为特别法是最佳选项，并称在典范附则中设置依据规定也有可商讨的余地。

关于创设“女性宫家”，民进、自由、公明、社民各党等均认为是今后探讨的课题。（完）