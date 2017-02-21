马来西亚与朝鲜围绕金正男遇害案相互指责 图为2月20日在马来西亚吉隆坡的朝鲜大使馆前举行记者会的朝鲜驻马大使康哲。（共同社）

【共同社吉隆坡2月20日电】马来西亚政府20日对朝鲜驻马大使康哲关于金正男遇害的抗议进行反驳，并召回了马来西亚驻朝鲜大使。两国围绕司法解剖的进行及遗体交还事宜互相指责，原本双方国民可免签往来的深厚友好关系因此次事件急剧恶化。

康哲20日指责马来西亚警方的搜查称：“无法信任。有政治目的。”并表示“损害（朝鲜）形象的谣言正在扩散”，提出与马方合作调查该事件。

马方召回大使的做法是展示强烈抗议姿态的外交对抗手段。马来西亚外交部20日在声明中强调，“这是一起情况离奇的死亡事件，查明死因是马来西亚的责任”，批评了对司法解剖提出异议的朝鲜方面，并就朝方认为马方拖延交还遗体时间一事明确表示“没有根据”。

据在平壤的马来西亚大使馆介绍，马来西亚与朝鲜1973年建立外交关系。2003年朝鲜在吉隆坡开设大使馆，2004年马来西亚在平壤开设了大使馆。2009年构建了两国国民可免签往来的友好关系。

马来西亚卫生部长苏巴马廉20日表示，15日的司法解剖一般会在一周后的22日前后得出结果，但认为“这是受到国际社会关注的事件，必须能够自信地拿出有助于解开谜团的答案”，表示将慎重推进有关作业。

马来西亚警方已对4名朝鲜籍嫌疑人发出了国际通缉令，还在追查包括作为重要知情人的朝鲜籍男子在内的3人的行踪。（完）