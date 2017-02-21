马来西亚与朝鲜围绕金正男遇害案相互指责
2017年02月20日
【共同社吉隆坡2月20日电】马来西亚政府20日对朝鲜驻马大使康哲关于金正男遇害的抗议进行反驳，并召回了马来西亚驻朝鲜大使。两国围绕司法解剖的进行及遗体交还事宜互相指责，原本双方国民可免签往来的深厚友好关系因此次事件急剧恶化。
康哲20日指责马来西亚警方的搜查称：“无法信任。有政治目的。”并表示“损害（朝鲜）形象的谣言正在扩散”，提出与马方合作调查该事件。
马方召回大使的做法是展示强烈抗议姿态的外交对抗手段。马来西亚外交部20日在声明中强调，“这是一起情况离奇的死亡事件，查明死因是马来西亚的责任”，批评了对司法解剖提出异议的朝鲜方面，并就朝方认为马方拖延交还遗体时间一事明确表示“没有根据”。
据在平壤的马来西亚大使馆介绍，马来西亚与朝鲜1973年建立外交关系。2003年朝鲜在吉隆坡开设大使馆，2004年马来西亚在平壤开设了大使馆。2009年构建了两国国民可免签往来的友好关系。
马来西亚卫生部长苏巴马廉20日表示，15日的司法解剖一般会在一周后的22日前后得出结果，但认为“这是受到国际社会关注的事件，必须能够自信地拿出有助于解开谜团的答案”，表示将慎重推进有关作业。
马来西亚警方已对4名朝鲜籍嫌疑人发出了国际通缉令，还在追查包括作为重要知情人的朝鲜籍男子在内的3人的行踪。（完）
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