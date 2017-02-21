金正男遇害案朝鲜籍嫌疑人身份成谜 在吉隆坡“假上班”

【共同社吉隆坡2月20日电】关于朝鲜的金正男遇害案中被逮捕的唯一朝鲜籍嫌疑人李钟哲（46岁），已查明他并没有在被视为供职单位的吉隆坡某医疗相关公司实际上班。其他4名朝鲜籍嫌疑人已离开马来西亚，可能掌握弄清此案全貌关键的李钟哲身份愈发扑朔迷离。

李钟哲向该公司社长自称是他在朝鲜的熟人的亲戚，社长帮助他获得了马来西亚的劳动许可。据悉，他2013年底前后取得许可后携家人移居于此。该社长曾期待李钟哲成为与朝鲜交易的中间人，但生意并没有做成，直接会面仅5次左右。实际上他没有在该公司上班，公司也没有为其发放工资。李钟哲如何维持生计不得而知。

被曝光的李钟哲居住的公寓居民称，他大概一年前与妻子等搬到这里。不过，社长对这一点称“不知情”。

由于李钟哲英语不好，一般都通过其女儿仅以邮件方式联系该社长。直接会面时其女儿也陪同，还向社长委托称“父亲的朋友要来马来西亚，可以雇用吗”、“要带朝鲜的IT技术人员来，可以合作吗”。但据悉没有详细的介绍。

关于李钟哲，有观点认为他负责为逃逸的4名嫌疑人安排宾馆等提供后方支持，也有报道称他是朝鲜情报机构侦察总局的特工。（完）