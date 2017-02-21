焦点：机场监控记录金正男命案 2秒行凶手法巧妙

机场监控记录金正男命案 图为马来西亚吉隆坡机场监控摄像头拍下的2月13日一名白衣女子（箭头所指）从背后袭击金正男的画面。图片由相关人士提供。（图片不出售）（共同社）

【共同社2月21日电】整个行凶过程仅2秒钟，下手的女嫌疑人悄悄在熙熙攘攘的机场离开。金正男脚步稳健地寻找诊所。周围全然未留意到这一重大事件……多个监控摄像头拍下了13日遇害的朝鲜人金正男在吉隆坡国际机场遇袭前后的画面。专家指出“作案手法巧妙”。这些记录或许也将成为揭开真相的重要线索。

▽未发现异常

当地媒体日前报道称，机场监控视频是日本富士电视台获得的。视频中，金正男身穿接近白色的夹克衫与牛仔裤，肩背黑色双肩包。现身机场的金正男是旅客打扮，与朝鲜重要人物相去甚远。

就在金正男站在自助值机设备附近时，人群中的2名女子开始行动。其中一人靠近金正男，另一名身穿白衬衫的女子从后方靠近，似乎正是马来西亚警方逮捕的2名女嫌疑人。疑为嫌疑人段氏香（Doan Thi Huong）的白衣女子从背后扑向金正男，似乎用双手蒙住其双眼。

整个过程仅2秒左右。据当地媒体报道，段氏香被捕后交代称“（朝鲜籍）男子直接将类似药膏或乳液的液体涂抹在手套上，（我）抹到了金正男脸部。”

刹那间的行凶过后，2名女子若无其事地分头朝不同方向离开现场。附近往来的人群中无人发现异常。监控视频有力地显示了缺乏目击信息的理由。

▽与奥姆真理教相似

金正男没有立即倒地，而是走向机场工作人员与保安。他借助激烈动作告知身体不适，但脚步依然稳健，从视频来看并没有身体状况突然恶化的预兆。当地报纸称，金正男当时曾说“很痛，很痛，被泼到某种液体。”

专业制造防毒面具等的重松制作所（位于东京）主任研究员滨田昌彦就金正男遇袭后仍可短暂走动一事指出，这与遭奥姆真理教剧毒VX袭击案受害者存在共通之处。一旦眼鼻口等易吸收部位接触到VX等毒剂，瞬间作案也可致命，但滨田表示仅从视频来看很难确定具体毒剂。

金正男在保安的陪同下前往诊所，直到此时仍背着包笔直行走，但也令人感觉脚步略有不稳。进入诊所一段时间后，金正男被担架抬出，在送医途中死亡。

在人群中使用毒剂没有危险性吗？滨田表示“装入喷雾瓶等密封容器中随身携带的话，能够仅锁定目标”，“这是思考周全、非常巧妙的手法”。（完）