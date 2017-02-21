Close

共同网

2017年02月21日 16時12分

  • 订阅服务
  • 广告服务
  • Japanese
  • Traditional Chinese
  • English
  • Korean

more

栏目

返回上一页

订阅内容预览

焦点：机场监控记录金正男命案 2秒行凶手法巧妙

2017年02月21日

机场监控记录金正男命案

机场监控记录金正男命案

图为马来西亚吉隆坡机场监控摄像头拍下的2月13日一名白衣女子（箭头所指）从背后袭击金正男的画面。图片由相关人士提供。（图片不出售）（共同社）

　　【共同社2月21日电】整个行凶过程仅2秒钟，下手的女嫌疑人悄悄在熙熙攘攘的机场离开。金正男脚步稳健地寻找诊所。周围全然未留意到这一重大事件……多个监控摄像头拍下了13日遇害的朝鲜人金正男在吉隆坡国际机场遇袭前后的画面。专家指出“作案手法巧妙”。这些记录或许也将成为揭开真相的重要线索。

▽未发现异常

　　当地媒体日前报道称，机场监控视频是日本富士电视台获得的。视频中，金正男身穿接近白色的夹克衫与牛仔裤，肩背黑色双肩包。现身机场的金正男是旅客打扮，与朝鲜重要人物相去甚远。

　　就在金正男站在自助值机设备附近时，人群中的2名女子开始行动。其中一人靠近金正男，另一名身穿白衬衫的女子从后方靠近，似乎正是马来西亚警方逮捕的2名女嫌疑人。疑为嫌疑人段氏香（Doan Thi Huong）的白衣女子从背后扑向金正男，似乎用双手蒙住其双眼。

　　整个过程仅2秒左右。据当地媒体报道，段氏香被捕后交代称“（朝鲜籍）男子直接将类似药膏或乳液的液体涂抹在手套上，（我）抹到了金正男脸部。”

　　刹那间的行凶过后，2名女子若无其事地分头朝不同方向离开现场。附近往来的人群中无人发现异常。监控视频有力地显示了缺乏目击信息的理由。

▽与奥姆真理教相似

　　金正男没有立即倒地，而是走向机场工作人员与保安。他借助激烈动作告知身体不适，但脚步依然稳健，从视频来看并没有身体状况突然恶化的预兆。当地报纸称，金正男当时曾说“很痛，很痛，被泼到某种液体。”

　　专业制造防毒面具等的重松制作所（位于东京）主任研究员滨田昌彦就金正男遇袭后仍可短暂走动一事指出，这与遭奥姆真理教剧毒VX袭击案受害者存在共通之处。一旦眼鼻口等易吸收部位接触到VX等毒剂，瞬间作案也可致命，但滨田表示仅从视频来看很难确定具体毒剂。

　　金正男在保安的陪同下前往诊所，直到此时仍背着包笔直行走，但也令人感觉脚步略有不稳。进入诊所一段时间后，金正男被担架抬出，在送医途中死亡。

　　在人群中使用毒剂没有危险性吗？滨田表示“装入喷雾瓶等密封容器中随身携带的话，能够仅锁定目标”，“这是思考周全、非常巧妙的手法”。（完）

栏目

返回上一页

编辑推荐
热门点击
东京奥运
灾后重建
福岛核事故
驻日美军
朝鲜半岛
地方频道
独家频道
首相一日
日中对译
幻灯片播放

下一页

上一页

热门报道
  1. 2017年02月16日快讯：福岛一核反应堆附近辐射量每小时210希沃特
  2. 2017年02月16日快讯：蝎型机器人未能抵达反应堆安全壳正下方
  3. 2017年02月15日关注：金正男或曾为朴槿惠与朝鲜沟通的“秘密渠道”
  4. 2017年02月14日深度解读：“佛州蜜月”日方如履薄冰 意外获得满意回答
  5. 2017年02月15日青森县大间将推出“观察海钓金枪鱼之旅”吸引访日游客

我的定制关闭

最新报道

栏目

选择：
全部
全不选
  • 删除
  • 添加至我的收藏

删除

共同网