文科省公务员“下凡”中期报告新增17起违法事例

【共同社2月21日电】围绕日本文部科学省的公务员“下凡”问题（指国家公务员离职后在与原所在部门有关的法人机构等任职），文科相松野博一21日上午公布了全面调查的中期报告，新增17起与违法“下凡”斡旋相关的事例。涉及院校包括上智大学、筑波大学等，加上此前已发现的前局长在早稻田大学再就业等，违法事例总数已达27起。此外还查明已辞职的前事务次官前川喜平及人事课职员等共计16人曾与违法斡旋有关，松野表示将研究追加惩戒处分。

中期报告确认，该省人事课为便于由前职员岛贯和男（67岁）负责协调的斡旋体制能被交接，曾制作过一份备忘录。报告推测该备忘录在2010年7月前后就已存在。这表明人事课事实上已将再就业斡旋作为一项业务，得出了此举相当于违反忠于职守义务的结论。最终报告计划3月底公布。

松野表示：“文科省有组织地参与违反再就业等规定得到了证实。守法意识欠缺。”

另一方面，鉴于有部分报道称文科省还涉嫌为前外交官的再就业进行斡旋，外相岸田文雄已指示外务省调查事实关系。

内阁府的再就业等监视委员会1月公布的报告认定了前高等教育局局长在早大再就业等10起违法行为，指出还存在另外28起涉嫌违法的斡旋事例。

此次的中期报告中新确认的与违法事例有关的院校还有青森大学、新潟科学技术学园、岐阜大学等。人事课职员2015年曾应上智大学的请求为其物色人才。筑波大学方面，2016年前川在向外派的文科省职员征求提前离职的意向后，再由岛贯等人将其安排至其他学校再就业。

在滋庆学园设立大学一事上，当时负责此事的干部曾将审议会的审查状况泄露给人事课。

此外，松野还公布了监视委认定违法的9起事例的详情。有人事课职员接受曾在文科省任职的筑波大学教授的委托，于2013年8月为其介绍了医学教育经验丰富的前职员。前川还通过岛贯等人为中京大学介绍了前职员。

28起事例中的11起目前尚无法确认是否违法，将继续进行调查。其中包括岛贯受庆应大学请求介绍前职员，以及秋田公立美术大学、新潟县立看护大学、爱知学院大学、京都美术工艺大学的相关事例。（完）