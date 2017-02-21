详讯：4名朝鲜嫌疑人被曝在金正男遇害后乘机离开

4名朝鲜嫌疑人被曝在金正男遇害后乘机离开 2月21日，特种部队队员在金正男遗体所在的马来西亚吉隆坡的医院设施实施警戒。（共同社）

【共同社吉隆坡2月21日电】马来西亚国家新闻社(Bernama)20日援引航空相关人士的消息报道称，朝鲜金正男遇害案中被通缉的4名朝鲜籍嫌疑人在案发后约1小时搭乘飞机逃至境外。他们在吉隆坡机场确认了2名被捕女性行凶后才逃亡，有可能是一起布置周密的暗杀计划。

另一方面，韩国MBC电视台21日报道称，金正男的儿子金韩松当天凌晨前往吉隆坡的医院，确认了金正男的遗体。不过，能够明确表明是金韩松的视频没有播出，具体根据不明。

共同社获得了据称是拍摄到金正男遇害瞬间的视频。其中显示，一名身穿接近白色衣服的人物似乎是突然迅速靠近了金正男。

据马来西亚警方称，案发时间在13日上午9点前后。4名嫌疑人搭乘9点50分起飞的航班前往了印度尼西亚的雅加达。

机场监控摄像头拍摄到的视频等显示，4名嫌疑人在案发前后身处能看清现场的机场咖啡馆内。据分析，或许是根据金正男为返回澳门而出现在机场的时间决定了行凶时间，选择了能在案发后立即逃亡国外的路线和班机。

21日凌晨1点40分前后起，特种部队队员等四五十人开始在金正男遗体所在的医院设施前警戒，但上午10点过后大部分撤离。

马来西亚政府召回的驻朝鲜大使21日从平壤出发到达了中转地北京，预定在当天返回马来西亚。（完）