详讯：4名朝鲜嫌疑人被曝在金正男遇害后乘机离开
2017年02月21日
【共同社吉隆坡2月21日电】马来西亚国家新闻社(Bernama)20日援引航空相关人士的消息报道称，朝鲜金正男遇害案中被通缉的4名朝鲜籍嫌疑人在案发后约1小时搭乘飞机逃至境外。他们在吉隆坡机场确认了2名被捕女性行凶后才逃亡，有可能是一起布置周密的暗杀计划。
另一方面，韩国MBC电视台21日报道称，金正男的儿子金韩松当天凌晨前往吉隆坡的医院，确认了金正男的遗体。不过，能够明确表明是金韩松的视频没有播出，具体根据不明。
共同社获得了据称是拍摄到金正男遇害瞬间的视频。其中显示，一名身穿接近白色衣服的人物似乎是突然迅速靠近了金正男。
据马来西亚警方称，案发时间在13日上午9点前后。4名嫌疑人搭乘9点50分起飞的航班前往了印度尼西亚的雅加达。
机场监控摄像头拍摄到的视频等显示，4名嫌疑人在案发前后身处能看清现场的机场咖啡馆内。据分析，或许是根据金正男为返回澳门而出现在机场的时间决定了行凶时间，选择了能在案发后立即逃亡国外的路线和班机。
21日凌晨1点40分前后起，特种部队队员等四五十人开始在金正男遗体所在的医院设施前警戒，但上午10点过后大部分撤离。
马来西亚政府召回的驻朝鲜大使21日从平壤出发到达了中转地北京，预定在当天返回马来西亚。（完）
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