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2017年02月21日 20時14分

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日本政府将连续第五年派政务官出席“竹岛日”仪式

2017年02月21日

　　【共同社2月21日电】日本领土问题担当相松本纯在21日的记者会上宣布，将派内阁府政务官务台俊介出席22日在松江市举行的“竹岛日”仪式。该活动由岛根县从2006年起主办，今年将是日本政府自2013年起连续第5年派出政务官。

　　竹岛（韩国称独岛）由韩国持续有效控制。松本在记者会上强调日本政府的立场称，“无论依照历史事实还是国际法，显然都是我国的固有领土”。

　　对于在日韩关系因慰安妇少女像问题产生矛盾之时派遣政务官出席是否会引起韩国方面批评，松本称：“我们完全没有使日韩关系恶化的意图。韩国是有着共同战略利益的最重要的邻国”。

　　官房长官菅义伟在记者会上否认不派阁僚或副大臣出席是因为顾及韩方。他强调：“这始终是我国自身的判断。领土主权是国之根本，将继续致力于向国内外发出讯息。”（完）

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