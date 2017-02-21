Close

共同网

2017年02月21日 20時14分

  • 订阅服务
  • 广告服务
  • Japanese
  • Traditional Chinese
  • English
  • Korean

more

栏目

返回上一页

订阅内容预览

金正男遇害案4名朝鲜嫌疑人或多次中转返回平壤

2017年02月21日

　　【共同社吉隆坡2月21日电】有关朝鲜金正男在马来西亚机场遇害案，4名已被国际通缉的朝鲜籍嫌疑人案发后的行踪逐渐曝光。他们很有可能已在离境后中转多国，通过非常规线路返回了朝鲜，有观点认为此举意在干扰警方的追踪调查。

　　据马来西亚警方消息，持朝鲜护照的4名嫌疑人在13日案发当天离开马来西亚。另据印度尼西亚出入境部门透露，3名嫌疑人的出入境信息显示均于13日晚10时许从印尼雅加达的国际机场搭乘阿联酋航空航班前往中东迪拜。另一名嫌疑人的踪迹尚无法确认。

　　据马来西亚当地报纸等援引多名政府官员的话报道称，4名嫌疑人从雅加达出发，在迪拜和俄罗斯符拉迪沃斯托克转机后，于17日抵达平壤。

　　多名马来西亚政府官员推测“为甩开警方的追踪，（嫌疑人）可能选择绕远路。”警方正在加紧确定潜逃路径。（完）

栏目

返回上一页

相关报道
编辑推荐
热门点击
东京奥运
灾后重建
福岛核事故
驻日美军
朝鲜半岛
地方频道
独家频道
首相一日
日中对译
幻灯片播放

下一页

上一页

热门报道
  1. 2017年02月16日快讯：福岛一核反应堆附近辐射量每小时210希沃特
  2. 2017年02月16日快讯：蝎型机器人未能抵达反应堆安全壳正下方
  3. 2017年02月15日关注：金正男或曾为朴槿惠与朝鲜沟通的“秘密渠道”
  4. 2017年02月14日深度解读：“佛州蜜月”日方如履薄冰 意外获得满意回答
  5. 2017年02月15日青森县大间将推出“观察海钓金枪鱼之旅”吸引访日游客

我的定制关闭

最新报道

栏目

选择：
全部
全不选
  • 删除
  • 添加至我的收藏

删除

共同网