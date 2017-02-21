金正男遇害案4名朝鲜嫌疑人或多次中转返回平壤

【共同社吉隆坡2月21日电】有关朝鲜金正男在马来西亚机场遇害案，4名已被国际通缉的朝鲜籍嫌疑人案发后的行踪逐渐曝光。他们很有可能已在离境后中转多国，通过非常规线路返回了朝鲜，有观点认为此举意在干扰警方的追踪调查。

据马来西亚警方消息，持朝鲜护照的4名嫌疑人在13日案发当天离开马来西亚。另据印度尼西亚出入境部门透露，3名嫌疑人的出入境信息显示均于13日晚10时许从印尼雅加达的国际机场搭乘阿联酋航空航班前往中东迪拜。另一名嫌疑人的踪迹尚无法确认。

据马来西亚当地报纸等援引多名政府官员的话报道称，4名嫌疑人从雅加达出发，在迪拜和俄罗斯符拉迪沃斯托克转机后，于17日抵达平壤。

多名马来西亚政府官员推测“为甩开警方的追踪，（嫌疑人）可能选择绕远路。”警方正在加紧确定潜逃路径。（完）