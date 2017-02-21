话题：日本最南端滑雪场迎来存亡之冬

日本最南端滑雪场迎来存亡之冬 2月19日，周末举家前来的游客等在宫崎县五濑高原滑雪场游玩。（共同社）

【共同社2月21日电】作为日本最南端滑雪场而著称的宫崎县五濑町“五濑高原滑雪场”迎来了关乎存亡的冬天。由于游客人数减少，滑雪场经营低潮持续，作为出资方的町政府宣布“如果这个滑雪季的游客数达不到成本核算线的4万人，将不得不关闭”。近年来滑雪爱好者人数呈触底趋势，受规模与选址影响，各家滑雪场忧喜不同。

▽顶峰时期的三分之一

“拜托啦。这个滑雪季来五濑吧……”包括女艺人流泪呼吁游客前来的本季宣传海报在内，五濑町每年都通过特写女性胸部突出天然雪质魅力的电视广告等话题性的宣传努力招揽游客。

然而，1994年度游客数达到顶峰的约9.2万人后，低于4万人的情况自2009年度起有所增加，上一季受到降雪不足导致营业时间受限的影响，游客数跌至3.2万人左右。

向运营拥有3条雪场索道和2条滑道的公私合营机构支付的町政府的填补额超过2亿日元（约合人民币1210万元），兼任公私合营机构社长的町长原田俊平已做好心理准备称：“本季是最后的机会。”

▽外国游客支撑

2016年《休闲白皮书》数据显示，滑雪人口自1998年的1800万人峰值过后逐年递减，但2012年以来降幅甚微，维持在700万人上方。

除年少时喜爱滑雪的家长带孩子一同回归外，外国游客的增加似乎也起到了支撑效果。

东日本铁路公司（JR东日本）继2012年度恢复播出套餐商品“SKISKI”电视广告后，2015年起又扩大了外国游客铁路通票的覆盖范围。从东京乘坐上越新干线直达的“GALA汤泽滑雪场”（位于新潟县汤泽町）这个滑雪季的外国游客比例从此前的数个百分点增至12%左右。

负责人就效果表示，“受到了台湾、泰国等未见过雪的地区的游客青睐。”

▽小型设施苦战

然而铁路统计年报显示，滑雪场索道与缆车近年来的销售额仅为上世纪90年代上半期的三成左右，事实上即使是表现坚挺的滑雪场也与昔日盛况相去甚远。

1996年共有110个滑雪场的长野县到2015年减少至94个。县政府观光部负责人分析认为，“由于连年雪量不足，无力投资人工造雪机的小型滑雪场陷入苦战。”2015年度京都府宫津市大江山滑雪场决定关闭，群马县片品村的穂高牧场滑雪场也决定在这个滑雪季过后关张。

截至本月20日，五濑高原滑雪场本季入场人数为26034人，增长乏力，距预定目标还有较大差距。本季营业时间到3月5日结束。副总经理秋山畩广呼吁说：“对于很少下雪的南九州地区孩子们来说，这是提供玩雪机会的宝贵场所。希望大家看作是伸出援手，能多来游玩。”（完）