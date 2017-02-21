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2017年02月21日 23時45分

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日本制定新法案规定民宿必须考虑到对邻居的影响

2017年02月21日

　　【共同社2月21日电】为应对外国游客的增加，日本政府制定的将普通民宅作为住宿设施加以利用的“民宿”营业标准新法案的全貌于21日揭晓。为减少对附近居民带来负面影响，该法案规定房东有义务向住宿旅客说明注意防止噪音、悬挂有效的民宿住宅标识。违反法律的情况下将被勒令暂停或终止业务，不服从者将被判处6个月以内的有期徒刑或100万日元（约合人民币6万元）以下的罚款。

　　法案规定可以留宿游客的日子为每年180天以内，但在生活环境可能恶化的地区，地方条例将可缩短住宿时间。日本政府预计将于下月把新法案提交国会。

　　日本政府制定了到2020年将访日外国游客增加至4000万人的目标，但有分析指出相关住宿设施不足。政府虽期待有效利用既存住宅的“民宿”发挥作用，但也担心会增加与周围居民的纠纷。

　　新法案规定民宿住宅的房东除悬挂标识外，还有义务制定定期打扫等卫生管理和写有住宿人的住址、姓名、职业等清单。虽允许在住宅专用区开展营业，但法案也规定业主需采取噪声防止对策并合理应对周边居民提出的不满意见。

　　法案规定房东不同住的民宿，需配置在政府部门登记的管理者并让其承担与房东相同的义务。若由未登记者担任民宿管理，将被判处1年以内有期徒刑或100万日元以下的罚款。

　　从去年4月起，民宿依据《旅馆业法》取得“简易旅店”的许可便能营业。但原则上不能在住宅区经营，由于防火标准等规定严格，无照经营的情况泛滥。

　　新法案降低准入门槛。但无申请便营业的情况将违反《旅馆业法》成为罚款对象。日本政府拟修改《旅馆业法》将罚款上限从目前的3万日元大幅上调至100万日元。（完）

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