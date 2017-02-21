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自民党公布2017年活动方针草案拟为提议修宪迈出步伐

2017年02月21日

　　【共同社2月21日电】日本自民党21日公布了2017年活动方针草案。基于首相安倍晋三对修改宪法的强烈意愿，其中明确写到“将为提议修宪原案迈出具体步伐”。草案指出，将在众参两院的宪法审查会上促进讨论外，还将“向国民明确地展示实现修宪的路径”。因与东京都知事小池百合子对立，在7月举行的东京都议会选举中预计将面临苦战，但活动方针中指出将力争获胜，并呼吁要随时做好迎接下次众院选举的“时刻备战”。

　　据自民党相关人士介绍，修宪原案的“提议”一词是在安倍的指示下紧急追加的。该党预计将在3月5日的党大会上通过该活动方针。由于执政党在众参两院拥有发起修宪提议所需的三分之二的席位，自民党想在国会推进讨论修宪。

　　活动方针草案的主题为《开拓日本的未来》。自民党活动方针起草委员长山口泰明在记者会上表示：“今年是宪法施行70周年，表明了开启新时代的决心。”

　　关于修宪，自民党考虑到获取民进党等在野党的协作而在活动方针中表明“将努力在宪法审查会上达成广泛同意”。为促进形成社会舆论，活动方针中还提及“将推进扩大修宪赞同者的运动”。

　　就地方选举，其中宣称“将积极支援县支部联合会等地方组织”。并将东京都议会选举定位为“全国关注的选举”。关于下次众院选举指出强化当选1、2次的约120议员的选举基础很重要。

　　外交方面，活动方针指出保护主义和内向倾向在全球范围内加剧，并预测“将成为不明朗性和变化征兆弥漫的一年”。方针明确表示将支持安倍的“俯瞰地球仪外交”。同时还强调了确立“不可动摇的防卫体制”的必要性。（完）

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