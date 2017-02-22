聚焦：金正男遇害或有“双保险” 4名特工逃之夭夭

【共同社吉隆坡、首尔2月22日电】朝鲜金正男遇害案是由朝鲜情报机构侦察总局的特工等周密策划的犯罪的可能性正在增大。该计划或许存在“双保险”，即先利用2名外国女子行凶，如果失败则由在近处监视的特工亲自动手。全程监视的特工在约50分钟后从案发现场的机场乘坐国际航班逃之夭夭。以下是根据采访和报道还原的事发过程。

▽刺痛

13日上午9点左右，马来西亚首都吉隆坡的机场旅客熙熙攘攘。咖啡馆里的男子等目光炯炯。来到值机柜台的金正男被1名女子挡住去路。另1名女子突然冲到他背后似乎想用双手蒙住其眼睛。

“立刻去厕所洗手！”1名男子向2名女子发出指示。两人15日和16日被捕后供述称，她们洗手后手上仍持续感到发烫和刺痛，头也很疼。

据逃离朝鲜的前侦察总局人士透露，在被通缉的4名男子中，有2名嫌疑人做好了准备：如果女子行凶失败，就立即用下一种方式袭击金正男；如果可能被逮捕，就会自杀。另外2名嫌疑人则负责带队和指挥。

男子们随后搭乘了9点50分起飞的航班。约2小时后在印度尼西亚首都雅加达着陆，此时金正男已经身亡。他们为躲避搜查网选择了复杂的逃亡路径。

他们转乘阿联酋航空359次航班于14日早晨抵达迪拜，之后经俄罗斯远东城市符拉迪沃斯托克，再转乘高丽航空航班于17日下午2点20分过后抵达平壤。自从1月底至2月上旬潜入马来西亚，仅用了短短2周左右就宣告得手，作案方式巧妙。

▽招募

据越南籍嫌疑人段氏香（Doan Thi Huong，28岁）等2名女嫌疑人供述，三个月前她们被一名可能是间谍的亚裔男子招募。本月17日被捕的居住在吉隆坡的李钟哲（Ri Jong Chol，46岁）或许就是该“神秘男子”。负责接送等后方支援的李钟哲是一名化学专家，还有消息称段氏香曾学过药学。

2名女子供称，在男子们的引导下以拍摄恶搞视频为目的袭击了金正男。行凶的全过程被监控摄像头拍下，当调查目光集中于2名女子时，4名男子已趁机逃之夭夭。熟悉朝鲜情况的韩国在野党议员河泰庆断言“4人和李钟哲全都是隶属侦察总局的特工”。

河泰庆还指出，朝鲜采用的暗杀方法“在由特工亲自动手变为利用朝鲜逃亡者（脱北者）后，从几年前开始转向了雇佣外部人员。”（完）