东京都提醒假睫毛与美甲胶水检出甲醛或致皮炎

【共同社2月22日电】鉴于用于种植假睫毛和美甲贴片的部分市售胶水中检出可能引起皮炎等的化学物质甲醛，东京都政府日前提醒消费者注意。相关胶水很受年轻女性欢迎，但都政府提醒称“目前通过网络等能很方便购买到工业用胶水以及海外制品。如果不具备专业知识而自行操作，可能会造成伤害”。

据都政府透露，有关于胶水甲醛含量等法律规定有针对粘贴型假睫毛的，但对用于种植假睫毛和美甲贴片的产品并无明确规定。据悉，接触人体的胶水总体上没有针对标示成分的法律规定，都政府已向中央政府要求制定相关法律。

东京都消费生活综合中心接到了有关种植假睫毛的咨询，称“胶水的挥发性成分弄到眼睛里，出现充血”、“流泪不止”；关于美甲贴片胶水，则有消费者称“指甲周围肿胀，出现白色霉状物质”、“指甲泛黄”。据悉，胶水接触水分或凝固时可能会释放出有害物质。

有鉴于此，都政府分别购入了10款种植假睫毛与美甲贴片胶水产品，对挥发性成分的调查结果显示全部含有甲醛。其中，部分产品完全未标示含有释放甲醛的化学物质等成分。

都政府指出“感到异常后应立即用水冲洗，前往医疗机构就诊”。都政府还建议消费者勿购买没有成分标示的商品，而种植假睫毛则最好由专业美容师操作。（完）