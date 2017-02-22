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详讯：马方要求朝方移交金正男案嫌疑人

2017年02月22日

马方要求朝方移交金正男案嫌疑人

马方要求朝方移交金正男案嫌疑人

2月22日，马来西亚警察总长哈立德･阿布･巴卡尔在吉隆坡就金正男遇害案召开记者会。（共同社）

　　【共同社吉隆坡2月22日电】马来西亚警察总长哈立德･阿布･巴卡尔22日就朝鲜劳动党委员长金正恩异母长兄金正男遇害案召开记者会，以确信4名朝鲜籍嫌疑人已经回国为由，要求朝方进行移交。此外作为嫌疑人，马方最新通缉了朝鲜驻马来西亚大使馆二等秘书和朝鲜国营的高丽航空公司员工，向大使馆方面要求实施讯问。据称，2名嫌疑人目前仍在马来西亚境内。

　　有关下手行凶的印度尼西亚籍和越南籍女嫌疑人，哈立德称2人在行凶后有洗手等举动，因此认为是在知晓为毒剂的基础上杀害了金正男。据悉，2人当时是光着手接触了毒剂。

　　大使馆职员参与其中的消息曝出，此案系国家层面有组织犯罪的嫌疑进一步增强。哈立德强烈谴责朝鲜大使馆方面完全没有协助调查。两国关系紧张激化在所难免。

　　哈立德还表示，金正男的家属未进入马来西亚，否认了一些报道中提到的其现居澳门的儿子金韩松（21岁）见到了遗体一事。

　　截至22日，警方作为行凶者逮捕了越南籍女子段氏香（Doan Thi Huong，28岁）和印尼籍女子（25岁）两名嫌疑人和一名现居马来西亚的朝鲜籍男子（46岁）等。此外还通缉了逃亡的4名朝鲜籍嫌疑人。当地媒体报道称，4名朝鲜籍嫌疑人在行凶后不久就离开马来西亚，中转多国后已抵达平壤。

　　据马来西亚媒体称，行凶的2名女子向警方供称，“以为是拍摄恶搞视频。不知道是毒剂”。（完）

  • 马来西亚媒体称金正男儿子或已认尸
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