关注：东芝缩小核电业务或影响英国电力供应计划

【共同社伦敦2月22日电】鉴于正在经营重组的东芝公司宣布将缩小海外核电业务规模，对今后电力供应计划的不安情绪在英国扩展开来。原因是东芝主导的核电站新建项目可能延后。要求英国政府提供资金等更为积极参与其中的呼声高涨起来。

“有关与东芝交易的不确定性反映了不应将英国（的基础设施）委托给海外投资者。”英国的工会强调，政府还应考虑就业和技术传承，有必要提供资金援助。最大在野党工党也批评称，英国在电力供应方面过于依赖海外企业。

东芝出资6成的英国子公司“NuGeneration”计划在英国西北部的穆尔赛德建造3个核电机组。总项目费预计最多高达150亿英镑（约合人民币1290亿元），计划2025年前后陆续启用，可满足7%的电力需求。

东芝14日就在穆尔赛德的业务宣布，“将不承担土木建筑部分的风险”，表示不参加施工，仅负责提供机器设备等。东芝还考虑出售英国子公司的股份，倾向于淡出该业务。

但东芝若不再担任业务的主导方，原计划采用的美国子公司西屋电气（WH）新型反应堆能否继续使用将难以预料。若反应堆变更，启用时间可能会延后。

在英国，核电占据了电力供应的约2成。现有核电机组设备老化，且英国提出了煤炭火力发电站在2025年底前全部停用的方针，新建核电站的计划若是推迟，将影响整个电力供应。

英国首相特雷莎･梅对此仅表示，“（东芝等公司）明确承诺参与穆尔赛德”，回避提及政府是否提供支援。英国国内对公共资金用于风险较大的核电领域批评之声较高，政府或面临艰难抉择。（完）