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大饭核电站3、4号机组重启审查合格

2017年02月22日

大饭核电站3、4号机组重启审查合格

大饭核电站3、4号机组重启审查合格

图为1月拍摄的福井县大饭町的关西电力公司大饭核电站3号机组（前方）和4号机组。（共同社）

　　【共同社2月22日电】日本原子能规制委员会22日召开例会，批准了认为关西电力公司大饭核电站3、4号机组（位于福井县）符合新安全标准的“审查书案”。此举意味着这两个机组事实上已经审查合格，至此获批的已有6个核电站共12个机组。今后将征集公众意见，预计最快4月正式合格。

　　加上高滨核电站1～4号机组、美滨核电站3号机组（均位于福井县），关西电力申请审查的所有机组悉数合格。

　　关西电力在计划中表示，将在5月底前完成安全对策工程，包括保护反应堆冷却用海水泵不受海啸侵袭的防护壁设置等，最快于今年夏天重启。重启还需要福井县的同意等程序。

　　关西电力在新标准制定的2013年7月为重启大饭核电站3、4号机组申请审查。被认为是最大难关的基准地震动（地震引起的摇晃幅度，是耐震设计的衡量标准）的确定工作耗时较久，因此审查时间较长。

　　去年6月，在规制委指挥地震对策审查的前委员长代理岛崎邦彦指出，大饭核电站基准地震动可能被过低评估。规制委进行再次验证，结果认为审查没有问题，无需修改基准地震动。

　　原子能规制厅的负责人在会上说明称：“设想到了厂区周边3个活断层联动引起地震，地震动的评估是妥当的。”委员长田中俊一表示：“包括岛崎的意见在内，进行了保守的评估”。（完）

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