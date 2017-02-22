东京都知事称愿意承担奥运临时设施建设费 2月22日下午，东京都知事小池百合子在东京都议会例会的全体会议上发表施政演说。（共同社）

【共同社2月22日电】东京都知事小池百合子在22日开幕的都议会例会的全体会议上发表施政方针，表示愿意承担包括都外场馆在内的2020年东京奥运会和残奥会的临时设施建设费。小池称：“关于临时设施的建设，包括其他地方政府所拥有的设施在内，不排除东京都也予以承担，已要求办事人员加以研究。”

小池表示：“（负责梳理奥运举办课题的）东京都与相关地方政府的工作组已渐渐弄清除了临时设施外，还要面临运输、警备等庞大的工作量。东京都将郑重担负起作为主办城市的责任，真诚地（与各方）继续协商。”

临时设施建设费原本由东京奥运组织委员会承担，但奥组委去年12月提出了由东京都、办赛地方政府和中央政府分摊的方案。据奥组委估算，11处都外场馆的临时设施建设费总额约为438亿日元（约合人民币26亿元）。东京都以外的地方政府均表示了反对，小池可能是为了通过做出积极表态，来寻求其他地方政府的合作，尽快就分摊方案达成一致。

奥组委还估算，11处场馆的临时设施建设费加上运输、警备等运营费在内的办赛经费总额约为1626亿日元。官房长官菅义伟在记者会上称：“包括东京奥运经费在内，东京都及奥组委首先有必要主动采取措施。”

小池还在施政方针中就向丰洲市场（江东区）搬迁的问题强调“将弄清购买用地的经过”。她还称“将在专家会议讨论的基础上，也研究市场问题持续下去的可能性，做出综合判断”。

都议会各党团共同提交了设立验证丰洲搬迁问题的调查特别委员会（百条委员会）议案，在会上获得一致通过。这将是都议会继2005年后时隔11年再次设立百条委员会。

自民党、公明党、东京改革议员团（民进党）、共产党4个党团一致同意于3月18日至20日期间，对当时决定购买土地的前知事石原慎太郎、前副知事滨涡武生进行证人传唤。丰洲问题都议会特别委员会原本打算在上述日程中对两人进行知情人传唤，如今将变更为调查权限更大的百条委员会的证人传唤。（完）