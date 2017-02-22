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岛根县举行“竹岛日”仪式 政务官连续5年出席

2017年02月22日

日本岛根县举行“竹岛日”仪式

日本岛根县举行“竹岛日”仪式

2月22日上午，在举行“竹岛日”仪式的日本岛根县松江市内，有团体实施了游行。（共同社）

　　【共同社2月22日电】日本岛根县政府22日在松江市举行第12届“竹岛日”仪式，谋求解决被韩国有效控制的该县隐岐岛町的竹岛（韩国称独岛）领土问题。日本政府派内阁府政务官务台俊介出席了仪式。这是连续第5年有政务官出席。

　　因韩国釜山的日本总领事馆前设置了慰安妇少女像，日本驻韩国大使临时回国等，日韩关系陷入冷却。此次“竹岛日”仪式在这种形势下举行，会场周边出现了韩国活动家的身影，日本右翼团体成员也逼近现场等，场面颇为喧闹。

　　岛根县知事沟口善兵卫在致辞中批评称，“韩方正在加强试图把占据竹岛变成既成事实的动向”，要求日本政府以坚决的姿态进行应对。跨党派“为保卫日本领土行动议员联盟”会长新藤义孝等也出席了仪式。

　　官房长官菅义伟在记者会上介绍派遣务台的目的说，“领土主权是国家的根本，将致力于面向国内外的宣传启蒙工作”。务台在仪式前考察了松江市内的岛根县竹岛资料室。

　　日本政府1905年1月在内阁会议上决定将竹岛编入版图。岛根县同年2月22日宣布编入。该县在宣布编入的100周年、即2005年以条例的形式将2月22日定为“竹岛日”，2006年起每年在松江市举行仪式。韩国自1954年起占据竹岛。

　　日本文部科学省本月公布的小学初中的下期“学习指导要领”修正案中首次明确写入竹岛和尖阁诸岛（中国称钓鱼岛）是“固有领土”。（完）

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