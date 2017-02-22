绑架受害者家属会要求日本政府年内救出受害者 2月22日下午，日本首相安倍晋三（右）在官邸与朝鲜绑架日本人问题受害者家属会代表饭冢繁雄会面。左侧为绑架受害者横田惠的母亲横田早纪江。（共同社）

【共同社2月22日电】日本首相安倍晋三22日与朝鲜绑架日本人问题受害者家属会代表饭冢繁雄等在官邸会面，关于尚未实现使受害者从朝鲜返回日本的现状，安倍表示：“作为一直努力解决绑架问题的一员感到十分痛心。重新下定决心将为（使受害者）尽早生还而竭尽全力”。饭冢称“恳请今年内救出受害者”，并把家属会决定的新活动方针递交给安倍。

今年将迎来1977年朝鲜绑架横田惠（失踪当时13岁）事件40周年。随着受害者家属年事渐高，家属会在活动方针中首次把救出所有受害者的期限定为“今年内”，但解决问题的前景尚不明朗。

会面中安倍提及朝鲜的核与导弹开发，强调“必须携手国际社会向朝鲜施加压力”，还提到此前访问美国时与总统特朗普就解决绑架问题的重要性达成了一致，称“将携手美国等世界各国迫使（朝鲜）进行对话”。

据与会人士介绍，安倍对饭冢等说明称：“致力于最优先解决绑架问题的方针完全没有变化。虽然有些事无法明言，但请继续相信我们。”

会面后，陪同出席的横田惠的母亲早纪江（81岁）向记者团表示：“这样努力开展活动也没有任何进展，我们表达了对这一状况难以言喻的心情。希望与朝鲜的对话能以国民也看得见的方式进行。”（完）