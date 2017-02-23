日本化妆品巨头收购美国品牌强化全球攻势

【共同社2月23日电】资生堂等日本大型化妆品公司正在化妆品大国美国收购当地品牌，强化市场攻势。随着访日外国游客“爆买”化妆品等的势头放缓，日本化妆品厂商欲通过收购拥有稳定客户群的品牌开拓市场以强化全球销售。

资生堂通过美国的子公司2016年7月完成了对美国化妆品公司“Gurwitch Products”的收购。Gurwitch在2015年的销售额达1.75亿美元。其中主打口红等高价位商品的彩妆品牌“罗拉玛斯亚”预计2017年销售额比上年增长逾10%。

高丝为抢占美国市场，2014年收购了销售天然成分化妆品的美国Tarte公司，目前销势颇佳。Tarte在2016年1～6月的销售额同比大增55%，达104亿日元（约合人民币6.3亿元）。高丝还向大型化妆品零售商“丝芙兰”和“ULTA”分别投放了新商品。社长小林一俊认为努力颇有结果，称“与流通企业建立牢固的信赖关系是保持畅销的主要原因”。

另一方面，宝丽奥蜜思控股2011年收购了主打使用海藻等海洋成分护肤品的美国H2O PLUS公司。但该公司业绩持续低迷，2016年销售额减少35.4%，约为25亿日元。公司去年9月在美国发售了重新设计的新产品，正在全力重塑品牌。（完）