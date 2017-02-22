东芝拟到5月为止决定半导体业务买家

【共同社2月22日电】22日获悉，正在经营重组的东芝公司拟到5月左右为止决定半导体业务的买家。将于2月24日决定再次招标的方针，计划于下月举行首轮招标。公司认为反垄断法的审查预计将耗费时间，争取在2017财年内完成出售。地方银行中贷款额度最大的横滨银行22日决定继主要交易银行之后，到下月为止继续发放银团贷款。

东芝将把用作智能手机等的存储媒介的“闪存”业务拆分后成立新公司并出售股份，用以填补美国核电业务的巨额损失。东芝将以半导体业务价值超过2万亿日元（约合人民币1217亿元）为前提募集买家，释放过半数股份。据悉，美韩的半导体巨头和投资基金以及美国苹果公司和微软有意收购，预计将展开规模达上万亿日元的收购争夺战。

如果收购案涉及金额巨大，接受国内外主管部门的反垄断审查可能需要很长时间。东芝将医疗设备子公司以约6655亿日元出售给佳能时曾耗时约9个月。

东芝为避免在财年末的今年3月底陷入资不抵债的境地，曾于2月实施招标，欲出售半导体新公司的不到两成股份。但之后转变方针，认为即使一度变成资不抵债也要尽量高价出售业务，因此将出售时期推迟至2017财年，决定重新实施招标。（完）