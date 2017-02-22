详讯：日本决定将茶道和盆栽作为申遗对象

【共同社2月22日电】日本文化厅22日决定探讨将茶道、盆栽等日本传统生活文化作为申请列入联合国教科文组织（UNESCO）非物质文化遗产的对象。将修改此前仅将国家指定的文化遗产作为对象的原则，扩大申遗候补对象。这是由于近年来“和食”及印度的瑜伽等与日常生活相关的遗产纷纷成功申遗。

此外拟探讨的申遗对象还有花道、书道、和服。文化审议会在当天的会议上阐述见解称：“非物质文化遗产的定义正在扩大，应探讨在《文化财保护法》的文化遗产之外，将这些也作为申遗对象。”

关于和服及书道、盆栽，已有相关团体为申遗采取行动也是政府修改上述原则的背景。近年来比利时的啤酒文化及法国的美食文化等也被列入非物质文化遗产。

除2013年入选世遗的“和食”外，日本国内的非物质文化遗产是经文化审议会从国家重要非物质文化遗产和重要非物质民俗文化遗产中甄选后，再由政府申请。

政府为使“来访神 假面･扮装的众神”列入2018年非物质文化遗产，近期将进行申请。力争2019年以后使“绫子乞雨舞”（香川）、“诸钝戏剧”（鹿儿岛）、“多良间的丰年祭”（冲绳）、建筑物修理与木工技术、木造雕刻修理技术列入世遗。（完）