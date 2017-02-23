马来西亚警方要求朝鲜大使馆接受讯问

马方要求讯问朝鲜使馆人员 图为朝鲜籍嫌疑人Ri Ji U。照片由马来西亚警方提供。（图片不出售）（共同社）

【共同社吉隆坡2月22日电】关于朝鲜劳动党委员长金正恩异母长兄金正男遇害事件，马来西亚警察22日称朝鲜驻马大使馆职员和朝鲜国营的高丽航空公司员工很可能涉案，要求朝鲜大使馆方面对讯问给予合作。大使馆职员参与其中的消息曝出后，此案系国家层面有组织犯罪的嫌疑增强。马来西亚警察表示必要时将决定强制搜查，但朝方拟拒绝合作。搜查必将面临困难。

此2人为朝鲜大使馆二等秘书Hyon Kwang Song（44岁）和高丽航空职员Kim Uk Il（37岁）。目前2人还在马来西亚国内，马警察总长哈立德･阿布･巴卡尔22日在记者会上称：“（如果不配合出面）将下达逮捕令。有应当讯问的依据。”

朝鲜大使馆22日发表声明，关于已被捕的朝鲜籍嫌疑人李钟哲（46岁）与实行犯印度尼西亚和越南2名女子涉案一事，主张“警察没有发现任何证据”，要求释放3人。

马方警察要求朝方移交在案发后立即离开马来西亚返回朝鲜的4名嫌疑人。通缉了可能滞留在马来西亚的第5名朝鲜籍嫌疑人Ri Ji U（30岁）。

此案中二等秘书等的具体角色尚不清楚。有可能与现居马来西亚的李钟哲一起，为离开马来西亚的4人提供后方支援。韩国政府认为这4人是朝鲜情报机构侦察总局的特工。

哈立德指出，2名女子根据几名男性的指示向金正男面部涂抹了液体，她们知道有毒。称“不是恶作剧，是有计划的犯罪”，还称药物成分尚未查明。

哈立德还表示，金正男的家属未进入马来西亚，否认了金正男现居澳门的儿子金韩松见到了遗体的报道。（完）