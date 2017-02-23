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日本皇太子迎来57岁生日 强调与民同在的姿态

2017年02月23日

　　【共同社2月23日电】日本皇太子23日迎来57岁生日。此前皇太子举行记者会，就去年8月天皇表现出退位意愿的视频讲话回忆称“认真地倾听了”、“内心受到很大震动”。关于“象征天皇”的理想状态等天皇表达的思考，皇太子阐述了作为皇位继承者的决心称，“诚挚而郑重地接受，今后将始终铭记在心、尽力履行公务”。

　　这是天皇的视频讲话公开后，作为第一皇位继承人的皇太子首次正式发表感想。

　　皇太子就作为象征天皇的理想状态指出：“考虑到宪法的规定，在与国民同甘共苦的同时祈愿幸福，继续探索（国民的）象征的应有状态十分重要。”强调有意效仿天皇和皇后的姿态，“希望继续为国民祈福、与民同在、悲喜与共”，还表示希望与皇太子妃雅子“商议将来的公务”。

　　关于天皇在视频讲话中表达的想法，皇太子称“有机会也曾直接倾听，从（天皇的）姿态和说话方式中揣度”。认为天皇能够在去年8月表明退位意愿，“应是基于诚挚的探索和深思熟虑，在与内阁及相关人士商议的基础上汇总而成”。

　　皇太子还称，年逾80的天皇考虑到自己的年龄曾担忧地表示“全身心地完成（作为）象征的公务可能会变得困难”，此言令皇太子内心深受震动。他同时表示“充分理解陛下抱有那种心情的原因”。

　　皇太子就年迈的天皇夫妇体贴地表示“他们应当多一些自己可以利用的时间”，关于皇族减少的课题称：“如何继承、分担公务也关系到皇室的未来，是重要的问题。”（完）

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