英媒称朝鲜使馆秘书是金正男遇害案主使

【共同社吉隆坡2月23日电】英国主流报纸《每日电讯报》网站日前援引多名马来西亚治安部门官员的话称，在朝鲜最高领导人金正恩的异母长兄金正男遇害案中，马来西亚警方要求接受讯问的朝鲜大使馆二等秘书Hyon Kwang Song（44岁）就是策划该起事件的主使。

另据马来西亚报纸《东方日报》网站报道，该秘书与同样被要求接受讯问的朝鲜国营高丽航空职员Kim Uk Il（37岁）一同在13日案发后潜伏进位于吉隆坡的朝鲜大使馆。据析可能是为了逃避讯问而被藏匿。

朝鲜中央通讯社23日报道，朝鲜法律专家委员会发言人22日发表谈话称，该起事件是为抹黑朝鲜而实施的“阴谋策动”，否认朝鲜与此有关。报道没有提到金正男的名字，但这是朝鲜媒体首次对事件作出报道。

马来西亚治安部门的消息人士告诉《每日电讯报》“Hyon秘书的任务是统筹（事件的）所有安排和向大使汇报”。Kim职员则负责与已返回朝鲜的4名嫌疑人进行协调。

马警方22日宣布，Hyon秘书等人很可能涉案，要求大使馆方面让2人接受讯问。

警察总长哈利德称“（若不配合自首）将下达逮捕令”，但外交官有不被逮捕的特权（外交豁免权）。要进入外交公馆搜查也只有在得到相关国家同意的情况下才能实施，围绕上述两人，两国间针锋相对的局面或将进一步升级。

马警方称，Hyon秘书和Kim职员分别于去年9月和今年1月来到马来西亚。但现已查明在马来西亚外交部公布的截至去年12月的外交官名册上并没有Hyon秘书的名字。（完）