侧记：被指主导金正男案的朝鲜“侦察总局”曾参与多起案件

【共同社北京2月23日电】有关金正男遇害案，马来西亚警方22日指出朝鲜大使馆工作人员可能也参与此案，认为这很可能是一起朝鲜情报机构“侦察总局”主导的国家犯罪。“侦察总局”被认为参与了2010年韩国预警舰沉没和2014年索尼美国电影子公司遭黑客攻击案，目前被美国政府和联合国安理会决议指定为制裁对象。

“侦察总局”2009年前后由朝鲜劳动党特工机构“35号室”和“作战部”并入人民武力部（现为人民武力省）的“侦察局”后正式成立。也有消息称当时被内定为朝鲜前最高领导人金正日接班人的金正恩参与了重组。

22日的韩国《中央日报》援引政府官员的话报道称，韩国政府应马来西亚有关部门的要求，介绍了“侦察总局”的组织构成和犯罪手法等。

据美国财政部称，“侦察总局”除深入参与朝鲜武器交易之外，还主要负责网络战。据称，其黑客人数高达6000人，韩国政府认为近年来针对韩国广播电视台和核电站运营公司等的黑客案均为“侦察总局”的手笔。作为其前身的侦察局被指1983年在缅甸仰光实施了以时任韩国总统全斗焕为目标的炸弹恐怖袭击事件。

韩国国防部长韩民求本月20日在国会会议上透露，过去曾隶属于人民武力部的“侦察总局”目前应该是受金正恩直接领导。据悉，“侦察总局”由六七个局组成。

以强硬派著称的金英哲曾担任一把手侦察总局局长之职，之后在去年2月确定其就任了统辖朝对韩政策的统一战线部长。有报道称，其后任为朝鲜人民军第七军团长，但也有观点认为金英哲同时兼任了总局局长。（完）