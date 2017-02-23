独家：日企将在印尼开展大规模指纹结算业务

日企将在印尼开展大规模指纹结算业务 图为2016年7月于神奈川县汤河原町拍摄到的LIQUID公司指纹结算设备。（共同社）

【共同社2月23日电】22日获悉，IT风险企业“LIQUID”将在印尼开展指纹认证的大规模结算服务。据该公司称，若数十万人规模的指纹认证正式开始运用，将是世界首次。

指纹认证结算的优点是可以让人们在不携带现金等的情况下空手购物。

LIQUID去年11月与印尼最大规模的综合企业集团“三林集团”设立了联合出资公司，力争以50万名集团员工为基础扩大运用。将从本月开始用户的指纹录入，年内在旗下企业门店等陆续设置读取机。

LIQUID在神奈川县汤河原町、福冈市等提供指纹结算服务，但总体规模仅有数万人。若这项服务能在印尼推广，在日本服务的评价也将提高，条件或将得以加速完善。

使用LIQUID指纹认证技术的结算服务由用户在读取机上录入指纹，事先存入钱款。支付时，由指纹确认身份，从余额中扣除购买钱款。将手指放在感应器上3秒以内可完成身份确认。据称搞错身份的概率仅有一万亿分之一。

印尼为东南亚人口最多的国家。经济增长显著，LIQUID认为业务有望增长。三林集团开展食品、汽车制造销售、便利店等多种业务，对印尼经济影响较大。

这是继斯里兰卡、菲律宾后LIQUID进军的第3个海外市场。（完）