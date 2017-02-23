深度解读：朝鲜阻碍调查金正男命案 持久战势在难免

【共同社2月23日电】调查朝鲜金正男遇害案的马来西亚警察总长哈立德·阿布·巴卡尔22日召开首场记者会，指出朝鲜大使馆工作人员等可能涉案，并敦促朝鲜移交已回国的嫌疑人，但同时记者会也给人留下尚有许多谜团等待揭开的印象。揭晓真相的阻力正是来自于强烈反对友好国马来西亚展开调查的朝鲜政府。此案的调查工作势必将成为一场持久战。

▽液体的真相

“为涂抹在受害者脸部，因此将液体直接沾在手上。因为知道是毒剂，双手以这个动作离开现场。”

马来西亚警察总长哈立德在紧急记者会上还原施害嫌疑人逃走时的情形，嫌疑人双手五指张开并抖动。然而，关于液体的真相，哈立德仅回答称：“不清楚。”

根据数名朝鲜籍男子的指示，2名施害的女嫌疑人行凶后去厕所冲洗双手，金正男不久后死亡。双手是否直接接触了高致死性毒剂，不少专家对此持有疑问。

此外，嫌疑人之间的分工配合、朝鲜使馆工作人员涉案等也存在谜团。朝鲜情报机构侦察总局与公安机构国家安全保卫部被指会向朝鲜驻外公馆派驻官员，开展情报收集与间谍工作。据北京的消息人士透露，“不仅是监视以防流亡海外，还身兼间谍工作等多项任务。”

▽对抗到底

哈立德记者会过去约3个小时后，朝鲜驻马来西亚大使馆正面前突然出现疑为工作人员的男子，约50名守候在此的记者突然沸腾。工作人员发放完声明文件后，未理会提问直接返回使馆内。

声明文件谴责马来西亚对此案的处理是对朝鲜的“侮辱”，称将对抗到底。一旦朝鲜政府被认定涉案，国际社会对金正恩体制的谴责将进一步高涨，声明也流露出对招致孤立升级的危机感。

朝鲜此前一直向马来西亚派遣劳工，有外交人士认为，“一旦升级为改变外交关系的事态，将是朝鲜单方面蒙受损失。”然而，朝鲜始终将朝鲜劳动党委员长金正恩作为“最高尊严”加以保护放在首位。如果朝鲜国内普遍知晓已故最高领导人金正日还有长子金正男，而金正恩下达谋杀指示的传闻传开，或将破坏金正恩的权威。

因此，朝鲜将继续要求移交金正男遗体，另一方面则无意同意移交嫌疑人。为尽快使此次事件画上句号，朝方已做好准备不惜与马方发生外交冲突。

▽耐心十足

关于移交遗体，马方政府表示将以遗属意向为重。哈立德表示正在等待家属前来认领，“希望给（家属）充分的时间”，但明确否认了现住中国澳门的金正男儿子金韩松曾前往马来西亚的报道。

前警察总长穆萨·哈桑推测，“如果家属未来认领，而仅有朝鲜政府提出要求，一旦调查与鉴定工作结束，或将不得不把遗体移交给朝鲜。”

哈桑还就对朝鲜使馆工作人员的调查指出，“只要人留在大使馆内，就无法出手。”哈立德表示查明整个案件真相“或许要耗上许多年”，但已做好长期作战的决心，称“我们有耐心。”（完）