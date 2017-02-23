日产社长17年来首次易人 戈恩卸任西川广人接任

【共同社2月23日电】日产汽车公司23日宣布，卡洛斯·戈恩（62岁）将卸任社长和首席执行官（CEO）职务。今后他将继续担任拥有代表权的董事长一职。副董事长兼共同CEO西川广人（63岁）将升任社长并单独担任CEO。这是日产约17年来首次更换社长。这项人事变动就从4月1日开始实施。

戈恩2000年6月起开始担任日产的社长,2001年6月起兼任CEO，去年12月起还担任接受日产注资的三菱汽车的董事长。之后西川与戈恩共同担任CEO，从而在戈恩不在时对公司经营作决策。戈恩同时还担任日产合作伙伴法国汽车巨头雷诺公司的CEO，今后将把精力主要集中在加强集团合作等工作上。

戈恩发表评论称：“之前就任了三菱汽车的董事长，日产的定期股东大会即将召开，因此认为现在是交接CEO一职的合适时间。”据悉，按计划在6月的定期股东大会上他将成为连任董事候选人。

1999年，日产因经营不善而与雷诺展开资本合作，当时戈恩被派至日产担任首席运营官（COO）。为重整经营，他大刀阔斧地开展了关闭工厂等大规模裁员，给当时的日企造成巨大的心理冲击。

西川广人现年63岁，毕业于东京大学，1977年进入日产汽车公司任职。他曾担任代表董事等职务，2016年11月起担任共同CEO。（完）