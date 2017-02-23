详讯：嘉手纳噪音案日本政府被判赔偿逾300亿日元

【共同社2月23日电】有关美军嘉手纳基地（位于冲绳县嘉手纳町等地）附近居民约2.2万人以噪音损害健康为由要求停止早晚飞行并向日本政府索赔的第三次嘉手纳噪音诉讼，那霸地方法院冲绳支部（审判长：藤仓彻也）23日作出判决，命令日本政府支付约301.98亿日元（约合人民币18.33亿元）。法院驳回了美军机停飞请求。

围绕自卫队和美军基地噪音的同类诉讼中，赔偿额超过了第4次厚木基地诉讼约82亿日元创下历史新高。认可赔偿的原告人数为22,005人。但居民方面因不服停飞要求被驳回，将提起上诉。

官房长官菅义伟在记者会上称：“日本政府的主张未能得到法院的充分理解。”

判决在认同噪音对居民健康造成损害的基础上提出严厉批评称：“上世纪70年代基地周边的噪音影响就已成为社会问题，但美国和日本政府直至今日仍未采取彻底有效的防控措施。违法损害他人利益的情况被放任不管。”

另一方面，法庭认为，对于停飞，“日本政府并无权力限制基地的美军飞机飞行。”

赔偿方面，法庭支持了噪音程度指标“噪音指数”75以上地区居住的原告。75的地区每人每月平均7000日元，80的地区每人每月平均1.3万日元，85至95的地区每人每月1.9万日元至3.5万日元，与以往的赔偿情况相比额度大幅增加。

原告居民为家住嘉手纳町和冲绳市等5个市町村的约7500户人家。他们主张美军机噪音妨碍睡眠并损害听觉，认为《宪法》保障的过上平稳生活的权利受到了侵犯。

基地噪音诉讼中，法庭勒令政府作出赔偿但同时驳回停飞要求的裁决已成为判例。

嘉手纳基地诉讼始于1982年，第1次诉讼约有900人参加，第2次诉讼约为5500人。几起诉讼均支持了噪音扰民的违法性，并勒令作出赔偿。此次为第3次诉讼，也包括了第1、2次诉讼的原告。

部分原告还以美国为对象提起了诉讼，但被地方法院支部以“不合法”为由未予受理。（完）