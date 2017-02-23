韩外交部已向釜山地方政府发文要求转移少女像

【共同社首尔2月23日电】有关设置在日本驻釜山总领馆前象征慰安妇的少女像问题，23日据相关人士透露，韩国外交部14日已向釜山市政府及管辖设置地道路的釜山市东区政府发送文件，要求转移少女像。

日本官房长官菅义伟23日就此事在记者会上强调，“包括慰安妇少女像问题在内，将继续要求韩方切实履行日韩共识。”有关临时回国的驻韩大使长岭安政何时返韩，菅义伟仅表示“将综合判断各方面情况作出决定。”

另据韩联社消息，韩外交部2月初派遣职员前往釜山市与东区，就转移少女像听取了意见。

韩外交部长尹炳世17日在德国举行的日韩外长会谈上表示设置少女像的举动不妥，承诺将尽最大努力。日本政府计划视韩方工作进展慎重研究长岭返韩的时间，外交部发文可能将成为判断依据之一。

据韩国《民族日报》报道，文件中就少女像阐述了韩国政府的一贯立场，“从保护外交公馆相关的国际礼仪与惯例来看，（设置少女像）是不妥当的。有必要集思广益，转移至合适的地点。”

东区政府直至少女像设置前的去年12月底，始终持反对意见认为“属于违法设置”，但后遭舆论的反弹而选择默认。东区政府相关人士表示，“已升级为外交问题，转移不是单凭东区政府就能处理的问题。”（完）