民进党向工会转达提前“零核电”目标方案

【共同社2月23日电】日本民进党干事长野田佳彦17日就该党“本世纪30年代零核电”的目标提前与电力总联（全国电力相关产业工会总联合的简称）等的干部会谈，表示将在6月18日例行国会会期结束前得出结论，力争将之汇总成法案。该党相关人士22日透露了这一消息。此前计划为3月党大会时给出方向性，最晚在下次众院选举前给出结论。

莲舫领导班子希望在下届众院选举中展示与安倍政府的不同，将零核电目标时间提前到“2030年”。但目前与工会间的对立激化，领导能力受到考验。

据相关人士称，野田在会谈中就目标调整明确表示“不会花个一年来喋喋不休地讨论”。他表示“解散众院举行大选可能和7月的东京都议会选举重合，例行国会已是最后期限，希望能将之法案化”，寻求理解。他没有提及法案的具体内容。

有关莲舫在3月12日的党大会上发言的核电政策内容，野田解释称将在本月28日的常任干事会上“让与会者全权委托给党首和干事长”。

另一方面，电力总联干部和基干劳联（日本基干产业工会联合会）、电机联合（全日本电机·电子·信息相关产业工会联合会）的干部联名向野田递交了要求重新考虑的文书。文书中表示“希望努力重启安全性得到确认的核电站并确立能源政策”。

日本工会总联合会会长神津里季生22日在金泽市举行记者会，就调整目标批评称：“带有深刻的疑问，不假思量不讲道理地改变政策，还是不是能被委以政权的政党，对此打上一个大问号。”（完）