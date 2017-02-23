国际田联前主席之子认为日本应与申奥汇款疑云斗争 2月21日，被怀疑接受东京奥申委现金的国际田联前主席之子帕帕･马萨塔･迪亚克在塞内加尔首都达喀尔接受采访时表示，“申奥活动公平公正，日本应与毫无根据的怀疑斗争。”（共同社）

【共同社达喀尔2月23日电】围绕日本奥委会（JOC）主席竹田恒和等就2020年东京奥运申奥汇款疑云接受问询一事，被怀疑接受东京奥申委现金的国际田联前主席之子帕帕･马萨塔･迪亚克（51岁）21日在塞内加尔首都达喀尔接受采访时表示，“申奥活动公平公正，日本应与毫无根据的怀疑斗争。”

竹田等人本月上旬透露，东京地方检察厅特搜部应负责调查疑云的法国方面协同调查的要求向其听取了情况。据悉，迪亚克也于去年8月接受了塞内加尔调查部门的询问，否认了从日方收受资金。

东京奥申委与新加坡一家咨询公司就申奥事宜签订咨询合同，支付了逾2亿日元（约合人民币1220万元）。法国检方怀疑其中一部分资金转给了该咨询公司老板的朋友迪亚克，正就此展开调查。

迪亚克承认曾由该咨询公司代为支付海外高昂的购物支出，但解释称“这是由于塞内加尔限制携带外币出境”，并称事后已通过汇款归还。

迪亚克的父亲、国际田联前主席拉米･迪亚克曾是拥有决定奥运会举办城市投票权的国际奥委会（IOC）委员。JOC的调查小组去年9月发布报告称“合同不存在违法性，也没有违反IOC伦理守则规定”。（完）