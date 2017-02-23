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2017年02月23日 21時10分

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鹿儿岛知事允许川内核电站继续运转 被质疑改变路线

2017年02月23日

　　【共同社2月23日电】日本鹿儿岛县知事三反园训22日在县议会答辩时称，对于运转中的九州电力公司川内核电站1号机组（位于该县萨摩川内市）“目前情况下不会采取强硬措施”，表达了允许其继续运转的态度。预计对于九州电力采取与1号机组相同安全措施的2号机组，只要无新问题出现也不会采取要求关停等进一步措施。反核电派纷纷提出批评，认为其“改变了去核电化路线”。

　　在当天的县议会结束后，三反园在被媒体问及此番言论的真实意图时称“建立不依赖核电的社会这一方针不变”，强调并不违反去年7月知事选举时自己作出的竞选承诺。

　　2号机组现在正在停机接受定期检查，结合去年12月该县设立的专家委员会的讨论结果，三反园会如何应对一直备受关注。

　　对此，把达成去核电的政策协议作为条件放弃竞选知事的平良行雄（57岁）气愤地说：“设立专家委员会从某种意义来说也是一种（为了不使人觉得自己背弃承诺的）掩护。我感觉他就是改变了路线，从去核电化变成了允许核电。”

　　原子能规制委员会认定川内核电站1、2号机组符合东日本大地震后制定的核电站新安全标准，向其发放了许可。此后，鹿儿岛县的居民等向法院提起诉讼，认为该许可不当要求撤销。原告之一（45岁）沮丧地说：“就算支持知事的人看来是感觉受到了暗算，那也没办法。没想到（发言）会倒退至此。”

　　检验川内核电站安全性的专家委员会本月16日就1号机组向县政府提出意见书，认为熊本地震并未造成影响，不存在问题。三反园表示，将根据专家委员会出示的意见做出判断，如果安全性存疑“将会采取强硬措施”。（完）

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