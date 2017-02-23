日产为强化合作确立新高层 力争跻身全球销量前三

【共同社2月23日电】日产汽车公司23日决定了新的经营体制，社长兼首席执行官（CEO）卡洛斯･戈恩（62岁）将卸任社长和CEO职务，并由副董事长兼共同CEO西川广人（63岁）接任。包括合作伙伴法国汽车巨头雷诺公司和三菱汽车在内，集团2016年汽车销量排名全球第四。为了能跻身前三，戈恩如何整合集团经营并提高合作效果将成为关键。

戈恩估计，2017财年日产与三菱汽车合作带来节省经费等协同效应将达到490亿日元（约合人民币30亿元）以上。除共同研发和购买汽车零部件等之外还将推进工厂共享，力争实现底盘这一汽车主架的统一。

戈恩1999年出任陷入经营不善的日产的首席运营官（COO），此后实施了大规模裁员和关闭工厂等大刀阔斧的重组措施。与雷诺的联盟中，通过整合采购和研发等机能，2015财年两家公司产生约5000亿日元协同效应，提前一年实现目标。

戈恩现在担任日产和雷诺的董事长、社长兼CEO、三菱汽车的董事长。将三菱汽车收归旗下时，他表示将令集团“跻身全球前三”。有分析指出，集团2016年全球销量达9,961,347辆，与排名第三的美国通用汽车（GM）之间仅相差约4000辆，可能将在新体制下迅速采取攻势。（完）