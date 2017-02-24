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日本拟要求俄罗斯就部署新师计划作出说明

2017年02月23日

　　【共同社2月23日电】据多名日本政府相关人士透露，针对俄罗斯表示计划在包括北方四岛在内的地区部署新师，日本政府23日基本决定将在3月20日于东京举行的外长防长磋商（2+2磋商）上要求对方作出详细说明。防卫相稻田朋美拟向提及部署新师计划的俄罗斯国防部长绍伊古直接提出质疑。

　　关于俄方部署新师的问题，官房长官菅义伟在记者会上强调称：“若是加强俄军在北方四岛的军备力量，那么与我国立场相悖，令人遗憾。”菅义伟表示，22、23两日已通过外交渠道表示了抗议。不过，有分析认为俄罗斯软化态度的可能性较低。日方将面临艰难应对。

　　据俄通社报道，俄罗斯联邦委员会国际问题委员会主席科萨乔夫23日反驳称：“抗议无论在法律上还是政治上都毫无根据。”

　　日方对俄罗斯提出的说明要求中，新师的部署地是否为北方四岛将成为焦点。绍伊古22日的发言内容为计划年内在千岛群岛部署新师。千岛群岛是北方四岛和千岛列岛的总称。若计划部署在北方四岛，日方将转递坚决不允许的态度。

　　针对俄军方已在择捉、国后两岛部署新型地对舰导弹的问题，预计日方将再次表示关切。

　　关于俄罗斯在北方四岛增强军事力量的理由，日本政府内部有分析认为“可能是为了表明态度，不会在领土问题上让步”（外务省官员语）。菅义伟在记者会上表示：“正在关注在北方四岛的俄方动向。鉴于（绍伊古的）发言，正在收集相关信息。”

　　除稻田、绍伊古外，日本外相岸田文雄，俄罗斯外交部长拉夫罗夫也将出席日俄2+2磋商。

　　另一方面，就如何在北方四岛展开共同经济活动进行对话的日俄副外长级磋商将于3月18日按计划举行。（完）

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