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2017年02月24日 00時48分

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追踪安倍晋三首相（23日）

2017年02月23日

<上午>

09:42 从公邸抵达官邸。

10:55 会见日美国会议员联盟事务局局长武见敬三、前经济再生担当相甘利明。

11:53 接受重建支持大使内村航平的礼节性拜访。

<下午>

14:33 接受富士电视台采访。

14:42 会见防卫省的事务次官黑江哲郎、整备计划局局长高桥宪一、防卫装备厅长官渡边秀明。

15:21 会见防卫副大臣若宫健嗣、国家安全保障局局长谷内正太郎、防卫省的事务次官黑江哲郎、防卫政策局局长前田哲、统合幕僚长河野克俊、外务省的综合外交政策局局长石兼公博、北美局局长森健良。

15:56 会见防卫省的事务次官黑江哲郎、统合幕僚长河野克俊、内阁府国际和平合作总部事务局局长宫岛昭夫、外务省综合外交政策局局长石兼公博。

16:20 会见法务省刑事局局长林真琴、外务省的综合外交政策局局长石兼公博、国际法局局长斋木尚子。

16:54 会见国家安全保障局局长谷内正太郎、内阁情报官北村滋、内阁卫星情报中心所长木野村谦一。

17:22 出席月度经济报告相关阁僚会议。

17:36 会见自民党参议员中曾根弘文。

18:03 出席国家安全保障会议4大臣会议。

18:52 返回公邸并住宿。（完）

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