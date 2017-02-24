第二湄公河国际桥梁建成十年 支撑起东盟经济动脉 图为通过“第二湄公河国际桥梁”从泰国进入老挝一侧的卡车。2016年12月摄于沙湾拿吉。（共同社）

【共同社沙湾拿吉2月24日电】日前，横跨湄公河这一东南亚最长河流、连接泰国东北部莫达汉和老挝南部沙湾拿吉的“第二湄公河国际桥梁”迎来了建成十周年。这一桥梁发挥着支撑从越南至缅甸约1450公里东盟（ASEAN）大动脉“东西经济走廊”的重要作用。它也成为了日企进驻老挝方面经济特区的踏板。

东盟于2015年底成立“东盟共同体”，推进经济整合。为了强化区域内的供应链、提高作为生产基地及市场的魅力，跨国道路网不可或缺。湄公河流域还开通了连接中国云南和泰国的“南北经济走廊”。

第二湄公河国际桥梁全长约1.6公里。日本通过约80亿日元（约合人民币5亿元）的日元贷款项目为桥梁建设提供了支持。

随着桥梁的完工，此前依靠小船载人和货物往来的状况急剧改善，汽车行驶约5分钟便可渡河。进驻老挝的泰国谷物运输商表示：“桥梁建成前运输需要两天，现在可以当天送到。”

日本国际协力机构（JICA）的调查显示，桥梁每天的通行量从2009年的256车次增至2015年的1947车次，达近八倍。

老挝的一名官员表示：“与桥梁开通前相比，沙湾拿吉的经济规模扩大了约七成。”2003年在沙湾拿吉建成的老挝首个经济特区已有尼康、爱德兰丝等约十家日企进驻。这些日企利用劳务费等比泰国便宜的优势建立生产据点，通过桥梁将商品运往曼谷等地。

现在的课题在于入境管理体制。通过桥梁时，出入境管理职员半公开地索要贿赂。经常前往泰国一侧医院的老挝男性（27岁）皱起眉头说：“今天被老挝出入境管理职员索要了200泰铢（约合人民币40元）。为了通行只好付钱。”

日资物流公司的相关人士提意见称：“要进一步发展物流的话，必须肃清贪污风气。”（完）