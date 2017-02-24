详讯：马方称金正男遗体中检测出剧毒神经毒剂VX

【共同社吉隆坡2月24日电】关于朝鲜劳动党委员长金正恩的异母长兄金正男遇害一案，马来西亚警察总长哈立德･阿布･巴卡尔24日公布暂定结果称，从金正男遗体中检测出剧毒神经毒剂VX。他向媒体表示“死因是VX”，基本确定为毒杀。警方将就VX的获得途径等入手，对已逮捕的朝鲜籍男子和作案的女子等进一步追查。

据此次公布的消息显示，相关检测在马来西亚政府的化学武器分析中心进行。从眼部粘膜和脸部采集到的样本中检测出VX。VX因日本奥姆真理教用于杀人或杀人未遂案而为人所知，《禁止化学武器公约》（CWC）规定禁止生产、持有或使用。

金正男13日在吉隆坡国际机场被两名女性袭击后死亡。据警方称，经确认两人徒手将液体涂抹在金正男脸部后立即去洗手。她们交代称，在行凶后手上仍有痛感且头痛。巴卡尔24日透露，至少1人呈现的是VX引起的症状。

当地报纸《星报》24日报道称，警方在根据一名涉案嫌疑人的交代等而追查到的30多岁马籍男子相关地点没收了化学物质等。该男子是否参与此案以及化学物质是否是VX不得而知。

另一方面，巴卡尔就副警察总长23日称金正男亲属将在一两天内抵达马来西亚的发言给予否认，称“是（记者）援引错误”。

除越南籍和印度尼西亚籍两名行凶女子外，警方还逮捕了一名现居马来西亚的朝鲜籍男子。除了对可能已回到朝鲜的4名朝鲜籍男子进行通缉外，警方还向朝方要求询问朝鲜驻马大使馆二等秘书和朝鲜国营的高丽航空公司员工等，此案可能为朝鲜国家层面犯罪的嫌疑越发浓厚。

马来西亚当局15日对尸体进行司法解剖，一直在展开含毒物质等检测。朝鲜则主张死因并非毒杀。VX是上世纪五十年代在英美开发的化学武器用神经毒剂，能破坏人体的神经传导功能并致死。（完）