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安倍称其夫人已辞去“森友学园”新小学名誉校长

2017年02月24日

　　【共同社2月24日电】日本首相安倍晋三24日在众院预算委员会会议上透露，关于大阪市的学校法人“森友学园”定于4月开设的小学，其夫人昭惠已辞去该校名誉校长职务。安倍表示，已就借“安倍晋三纪念小学”的名义募集捐款一事向校方提出抗议，对方作出了道歉。

　　围绕该学园以远低于估价的价格取得国有土地的问题，民进党议员福岛伸享质问安倍是否有政治家从中斡旋。安倍表示：“我、妻子以及事务所均未参与。至于其他的政治家，作为首相我无法作答。”

　　安倍还提到了会计检查院针对国有土地出售问题开展的检查，强调“其将凭借独立于政府的权限开展调查，我相信检查院会发挥作用”。关于夫人昭惠就任名誉校长的经过，安倍称“一开始曾拒绝，但在（2014年12月的）演讲现场受到鼓掌时没能当场说出推辞的话”。

　　关于小学的校名，安倍批评说“在我本人拒绝的情况下，为募集捐款用我的名字极其令人遗憾”。他还称学园理事长“作为教育工作者是否合格不得不让人生疑”。

　　此外，夫人昭惠曾在演讲中就学园运营的幼儿园称“我丈夫也觉得这里教育方针非常棒”。对此，安倍解释称“我是从宣传册上得知其理念的，并不知道学校具体做些什么”。（完）

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