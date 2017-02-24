日本劳资双方就设置加班上限时间展开全面讨论

【共同社2月24日电】有关日本政府工作方式改革实现会议上讨论的每月工作时间不超过100小时的加班时间限制方案，日本工会总联合会（联合）事务局长逢见直人23日在东京与经济团体联合会（经团联）专务理事椋田哲史举行了会谈。双方力争在联合会长神津里季生与经团联会长榊原定征的高层会谈上达成共识，工作层面的协调工作正在展开。据相关人士称，第一轮高层会谈或于27日举行。之后双方还将继续磋商以寻找妥协点。工作方式改革将迎来紧要关头。

联合内部也有方案提出，在不设对象外工种等条件下，应允许实现会议的限制方案。作为联合二号人物的逢见在会谈后表示出让步态度，称“若维持现状，这个世界不会有任何改变，我也觉得必须要改变”。

对于政府设定每年加班上限720小时，但同时允许1个月不超过100小时和2个月平均不超过80小时的限制方案，联合最初以“不可能”为由提出反对。可见其与站在维持企业竞争力角度认为“应允许1个月不超过100小时”的政府及经团联之间分歧很大。

日本政府计划3月底前汇总包括加班限制的工作方式改革执行计划。2月22日召开的实现会议中，担任主席的首相安倍晋三曾向双方提出“希望努力达成共识，避免让之前的努力白费”。

政府限制方案也遭到过劳死者遗属的强烈抗议，但联合内部为实现限制加班这一夙愿，“此次将切实努力以取得（具体成果）”的意见根深蒂固。据相关人士称，除不设例外工种之外，还有观点提出应将彻底管理工作时间、在一定时间后修改上限时间作为条件。（完）