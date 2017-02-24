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东芝或为子公司西屋电气申请破产保护

2017年02月24日

　　【共同社2月24日电】24日获悉，处于经营重组期的东芝公司将探讨其美国核电子公司西屋电气（WH）申请适用《美国联邦破产法》第11条。当天，东芝正式决定剥离半导体业务成立新公司。今后将利用出售新公司股份所得资金，全面开展作为最大经营课题的美国核电业务的改革。

　　成立新公司的是作为智能手机存储媒介的“闪存”。3月30日将召开临时股东大会获得批准。4月1日，接手业务的“东芝存储”公司（暂译、位于东京）将正式开始运作，力争将过半股份以1万亿日元（约合人民币600亿元）以上的价格出售。

　　核电业务的改革方面，也有方案提出利用半导体业务的出售收益继续WH的经营，但同时有人提议申请破产然后一并重建。详细计划尚未敲定，预计今后深入讨论。

　　东芝2016财年前三财季财报中预计将就美国核电业务计提7125亿日元损失。2015财年财报也进行了约2500亿日元的损失处理，美核电业务成为连续两年陷入巨亏的最大原因。

　　WH是美国颇具传统的核电厂商，破产保护申请可能会遭到反对，预计东芝将谨慎探讨。

　　东芝在2006年斥资约6000亿日元收购了WH。WH除美国外，在中国也开展了核电业务，但施工均滞后。也有意见指出，福岛核事故后全世界相关标准强化对业务产生了影响。因还有建设费增加部分由WH负担的施工合约，若完工时间滞后，WH及东芝的损失可能进一步增加。（完）

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