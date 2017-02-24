日本文科省拟用电脑录音方式实施英语会话考试

【共同社2月24日电】日本文部科学省24日在专家会议上提出了一项方案，关于以初中3年级所有学生为对象的“全国学力及学习状况调查”（全国学力考试）计划从2019年度起新加入的英语科目，“听说读写”（阅读、听力、写作、会话）4项技能中会话能力的调查拟采用个人电脑或平板终端录音的方式实施。将把保存录音数据的记录媒体送交外部公司，按照统一标准评分。

文科省起初探讨的方案是以师生面对面的方式由各校教师自行评分。但抽样实施的初中3年级2016年度英语能力调查结果初步分析显示，各教师评分差距较大。文科省认为对于超过100万人的学力考试，此方案无法确保评分的可靠性。

日本全国约有2万人参加英语能力调查，会话是由学生和教师进行英语对话，教师根据事先规定的标准对学生的语法和表达等进行评分。但抽查了部分初中5个问题的评分情况后发现，有5到7成的学生未被按照标准评分。文科省认为这“容易变成校内的相对评价”。

文科省认为，通过个人电脑或平板终端出题、录音并由外部公司评分的方式除了可保证评分的可靠性之外，还有利于缩短考试时间。

学力考试的英语科目将从2019年度起每三年实施一次左右。计划会话以外的3项技能考试与国语和数学同一天举行，仅会话在其他日期实施。

会上还讨论了包括小学6年级学生在内的学力考试改善方案。关于全国平均正确率在50%以上的较简单的问题，将把未能正确回答一半以上问题的学生人数通知教育委员会和学校，要求给予重点指导。（完）