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2017年02月24日 22時39分

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日本防卫省智库发布《中国安全战略报告》

2017年02月24日

　　【共同社2月24日电】日本防卫省智库“防卫研究所”24日发布了从与台湾关系的视角分析中国大陆军事动向的《中国安全战略报告2017》。报告分析称，对于台湾蔡英文政府，中国大陆习近平政府感到“不信任和恼怒”。举出中国大陆以台湾武力进攻为假想的演习及增强武器装备等，认为“将提高对台湾的军事压力”。报告还提出增强台湾的防卫能力对于地区的稳定而言很重要。

　　鉴于中国政府坚持台湾是不可分割领土的“一个中国”原则，报告指出，台湾对中国大陆而言是应该统一的对象，是与国内法规定负有对台防卫义务的美国相对峙的“前线”。报告强调，围绕台湾问题发生美中冲突的可能性“从冷战时期开始持续”。

　　报告预测称“中国今后仍将加强解放军的力量”，保持军事实力以“阻止美国介入台湾海峡问题”。指出中国将以台湾下一次大选的2020年为目标，力图提升台湾民众的不安情绪。

　　报告分析称，在台湾的“台湾人认同感”显著提高，“在心理上与中国保持距离的民众稳步增加”。不过，面对在军事和经济两方面崛起的中国，报告提到台湾的多数民意“既不是台湾独立也不是中台统一而是‘维持现状’”，认为蔡英文政府将制定政策，使中台并存于台湾海峡两侧的现状固定化。

　　报告还指出中国大陆的海洋活动将会“非常强硬”，评价台湾是处于连接东海、南海、太平洋的海上交通要冲，其“战略重要性”将会上升，并称“如果台湾对自卫不投入力量，中国的行动也可能进一步扩展”。

　　报告未提及美国总统特朗普有关中台关系的言论。（完）

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