“优质星期五”正式启动 工作方式能否改变受关注

【共同社2月24日电】日本将月底的星期五称为“优质星期五”，政府与民间一同致力于改变工作方式和下班后生活方式的举措24日正式启动。当天为首次实行，旨在促进消费的各种活动陆续展开，但提前下班和推荐休假等作出特别应对的仅有以大企业为主的一小部分。作为拉动日本经济增长的催化剂，今后能否固定下来将成为焦点。

呼吁全部约5万员工响应的第一生命控股公司的总部，下午3点，综合审查部约40人一起离开了办公室。在1楼正门，下班的人接踵而至，部分人一起前往皇宫附近跑步。一名男员工称：“有些人赞成有些人反对，但我认为决定好时间工作的话可以提高效率。”

三得利控股和日产汽车也尽可能让除了工厂等生产现场外的部门下午3点结束工作。住友商事和尤妮佳也鼓励员工休假。森永制果为提前下班把会议等变更至其他日期。

据经济产业省介绍，能够参与“优质星期五”并对提前下班等作出回应的企业约为120家。其中基本不包括苦于人手不足的中小企业，还听到了一些态度冷淡的声音。

多数企业在24日发工资，直面消费低迷的流通行业推出各种促销活动。百货店开展了化妆和烹饪的体验会，还使用餐厅区策划了试饮活动。便利店和超市也面向希望在家中悠闲生活的人准备了特别商品。

麒麟啤酒专程为总部大楼所有者东京建物的员工举行了有关手工啤酒的讲座，吸引约30人参加。一名女员工高兴地说：“从工作日的白天开始喝酒很新鲜。”

但是也有作为客户接待方百货店员工称：“包括准备在内，比普通周末还忙。”公司或被要求多下功夫，比如工作日轮换休息等。（完）