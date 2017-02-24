详讯：宫崎骏已开始准备长篇新作

【共同社洛杉矶2月24日电】日本吉卜力工作室的制片人铃木敏夫（68岁）23日在美国的一个活动中透露，约3年半前宣布不再制作长篇动画电影的宫崎骏（76岁）导演已开始准备长篇新作。这被认为是事实上收回引退的决定。国外希望其继续制作长篇的呼声也很强烈，此次回归或在国际上也引发很大反响。

铃木透露，宫崎骏去年7月提出新作的企划书、年底出示了分镜头脚本，称“（宫崎导演）现在也在东京奋力制作”。

该活动是在比弗利山庄举行的奥斯卡奖长篇动画奖项相关的脱口秀。因吉卜力的作品《红海龟》入围，参加活动的铃木关于分镜称“内容非常有趣，但如果说有趣（就会变得忙于制作），我就无法享受晚年了”，引得全场大笑。他又说“但我还是狠下心来，对他本人说‘很有趣’”，会场响起热烈的掌声。

宫崎骏2013年9月以年事已高、注意力减弱为由宣布引退，称当时正在上映的《起风了》是其最后的长篇动画。之后在三鹰之森吉卜力美术馆（东京都三鹰市）上映的短篇动画《毛毛虫波萝》中首次使用了CG技术进行制作。

吉卜力工作室在2014年推出《记忆中的玛妮》（米林宏昌导演）后大幅缩小了制作部门。（完）