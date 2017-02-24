详讯：全日空斥资304亿日元将乐桃收归旗下

【共同社2月24日电】全日空（ANA）控股公司24日宣布，将于4月10日增持廉价航空公司（LCC）乐桃航空的股份，将其收归旗下。收购额为304亿日元（约合人民币18亿元）。

24日晚在大阪府召开记者会的全日空控股社长片野坂真哉就将其收为子公司的意图称：“希望将乐桃的成长纳入全日空里面。”他表示将通过深化两公司的合作来扩大收益。

全日空控股将从共同设立乐桃的半官方基金“产业革新机构”以及香港的投资公司所持股份中收购一部分。全日空控股所持股份以表决权为准将由38.67%升至67%。

全日空控股表示，将充分利用乐桃独自的企业文化以及品牌，“在各自擅长的领域充分发挥自身能力，实现进一步发展”。社长片野坂称：“在维持乐桃独自性的同时，将全力支持其发展。”

有关成为全日空控股的子公司，一同出席记者会的乐桃首席执行官（CEO）井上慎一强调好处称：“能以推进安全及运营方面为中心获得强力支持。”他认为在飞机及燃料采购方面获得支持，能够实现公司的加速发展。

全日空控股旗下的LCC还有“香草航空”（位于千叶县成田市）。片野坂称：“不会让两者各占一方，而是自由铺开网络展开竞争，暂时各自钻研努力会更有意思。”透露集团内将尊重经营的自主性。（完）